BOLOGNA DE SILVESTRI, COLPO LOW COST – Ogni allenatore ha il suo pupillo personale, un giocatore che lo accompagna lungo buona parte della sua carriera facendone le fortune. Un connubio che ha funzionato spesso ultimamente, e che potrebbe presto ricominciare a prendere vita, è quello tra Lorenzo De Silvestri, esterno del Torino, e Sinisa Mihajlovic, allenatore serbo del Bologna. I rossoblu dovranno operare in maniera attenta sul mercato, e quello di De Silvestri è uno dei nomi più caldi.

Bologna De Silvestri, richiesta esplicita di Mihajlovic

Per il Bologna De Silvestri sarebbe un giocatore molto utile, visto che può agire sia come terzino destro, al posto dei modesti Mbaye o Dijks e lasciando Tomiyasu al centro della difesa, o anche come esterno alto all’occorrenza, magari nelle partite in cui bisogna chiudersi di più. Piace tantissimo all’attuale tecnico, Sinisa Mihajlovic, che durante la sua carriera sulle varie panchine d’Italia si è spesso trovato a lavorare con l’esterno attualmente al Torino: alla Fiorentina, nella Sampdoria ed anche proprio quando Sinisa allenava i granata, De Silvestri era lì a correre sulla destra. Proprio per questo, il tecnico serbo vorrebbe portarselo a Bologna, anche perché il giocatore va in scadenza nel 2021 e quindi potrebbe essere portato via ad una cifra ridotta: peraltro al Torino sembra non essere più una priorità, visto che il rinnovo tarda ad arrivare e non sembra essere all’ordine del giorno. Insomma, l’opzione Bologna prende quota e De Silvestri potrebbe presto salutare Torino.