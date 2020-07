Calciomercato Inter: in arrivo un big da una squadra italiana?

Dopo la vittoria di Marassi per 0-3 sul Genoa ottenuta grazie alle reti di Lukaku e Sanchez, l’Inter ritorna al secondo posto in classifica a due giornate dal termine della stagione di Serie A e inizia a pensare alla preparazione degli ottavi di finale di Europa League contro il Getafe in programma il 5 Agosto.

Mentre Antonio Conte tiene alta la tensione per le ultime uscite stagionali, la dirigenza nerazzurra lavora senza sosta per regalare al proprio tecnico gli innesti giusti che consentano ai nerazzurri di colmare ulteriormente il ‘gap’ con la Juventus.

Calciomercato Inter: quale futuro per Lautaro e Skriniar?

Uno dei protagonisti di tante voci di calciomercato è l’attaccante argentino Lautaro Martinez che, secondo quanto riportato dai maggiori quotidiani spagnoli, è l’obbiettivo numero del Barcellona che lo vorrebbe al fianco di Messi già a partire dalla prossima stagione.

La richiesta dell’Inter non cambia: per lasciare partire l’attaccante argentino ci vogliono almeno 100 milioni. Al momento però la squadra catalana non sembra disposta a spendere una tale cifra e nelle prossime settimane proverà a convincere la dirigenza nerazzurra con una formula di acquisto dilazionata negli anni e con eventuali contropartite tecniche (secondo FcInterNews si parla di Firpo e Vidal). Al termine di questa stagione, ci saranno sicuramente delle novità con la possibilità del rinnovo di Lautaro che non è da escludere.

Secondo quanto riportato da Tuttosport inoltre, un altro calciatore dell’Inter che potrebbe partire nei prossimi mesi, è lo slovacco Milan Skriniar. Lo slovacco non si è mai abituato del tutto a giocare nella difesa a tre e l’ex ct della Nazionale gli preferirebbe uno tra Vertonghen e Kumbulla (c’è anche Izzo tra gli obiettivi).

Su di lui ci sarebbe l’interesse delle due squadre di Manchester e del Chelsea. In particolare il Manchester City di Pep Guardiola è molto interessata all’acquisto di Skriniar per migliorare il reparto difensivo che in questa stagione non è stato impeccabile.

Calciomercato Inter: finalmente arriva Dzeko?

Non è un segreto che ad Antonio Conte piaccia Dzeko. Lo scorso anno sembrava tutto fatto per l’arrivo del bosniaco a Milano ma, un tira e molla troppo lungo su cifre relativamente basse (la Roma voleva 18/20 milioni per il calciatore in scadenza e l’Inter ne offriva 13/14), ha fatto sì che l’ex attaccante del Manchester City rinnovasse con la Roma e che l’Inter abbia poi preso in prestito Alexis Sanchez. Il cileno sicuramente ha ben figurato in maglia nerazzurra e proprio per questo la dirigenza nerazzurra lavora per acquistarlo ma, certamente, non ha le stesse caratteristiche tecniche del Bosniaco. L’idea di Marotta, in attesa di capire quale sarà il futuro di Lautaro, sarebbe quella di portare in nerazzurro entrambi gli attaccanti che si sposano completamente con il progetto e gli schemi di Antonio Conte.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb e da Sportmediaset, l’Inter continua a seguire con attenzione il bosniaco in vista della prossima stagione ma la pista è diventata più complicata a causa dell’inserimento di club come il West Ham e il Betis Sevilla, che farebbero di Dzeko il gioiello del prossimo calciomercato.