Calciomercato Juventus: l’erede di Douglas Costa arriva dalla Roma?

La storia d’amore e l’annesso rapporto lavorativo fra Douglas Costa e la Juventus parrebbero essere ormai giunti al capolinea. Il brasiliano ha vissuto l’ennesima stagione fra luci e ombre, frenato, come gli accade puntualmente ogni anno, da acciacchi e infortuni che gli hanno impedito di trovare quella continuità perennemente ricercata e che in bianconero, in verità, non si è mai vista. Sia chiaro: il talento, l’estro, la tecnica e la fantasia del sudamericano non sono minimamente oggetto di discussione, ma è chiaro che la dirigenza della Vecchia Signora e la sua guida tecnica desidererebbero maggiori garanzie di tenuta fisica, che il calciatore non è in grado di dare.

Douglas Costa: la Juve pesca il suo sostituto dalla Roma?

Così, in caso di cessione di Douglas Costa, la Juve sarebbe costretta a tornare sul mercato per assicurarsi un sostituto all’altezza del suo attuale numero 11. Al netto dell’acquisto già avvenuto di Dejan Kulusevski, che saluterà il Parma alla fine del campionato, i campioni d’Italia, stando a quanto riportato sull’edizione odierna de “Il Messaggero”, starebbero preparando l’assalto a Cengiz Under, esterno d’attacco classe 1997 della Roma e della nazionale turca. Un profilo interessante e mai esploso del tutto all’ombra del Colosseo, seguito con attenzione anche dal Napoli.