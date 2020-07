Calciomercato Napoli, la nuova idea per l’attacco solletica Giuntoli: è Alexander Sørloth, attaccante del Trabzonspor.

Dopo le continue voci sulla possibile cessione di Arkadiusz Milik alla Juventus, il Napoli continua a guardarsi attorno per sostituire l’attaccante polacco e da ieri ci sono conferme dalla Turchia, con il quotidiano “Fanatik” che ha fortemente rilanciato la notizia: Sørloth è entrato nel mirino di Aurelio De Laurentiis, attualmente al Trabzonspor ma di proprietà del Crystal Palace.

In Turchia con un prestito biennale, l’attaccante norvegese pare già essere entrato nel mirino del mercato di mezza Premier League, anche se il Napoli sta virando forte sul giocatore.

Il Crystal Palace ha pagato 9 milioni di euro nel 2018 per rilevarlo in Danimarca dal Midtjylland, mandandolo poi un anno in Belgio al Gent e da quest’anno al Trabzonspor; con la Norvegia ha già collezionato 6 gol in 22 presenze.

Attualmente il costo del cartellino è di 13 milioni di euro (fonte Transfermarkt) ma il valore è già schizzato a 30, tanto che il Crystal Palace sta trattando il ritorno immediato in Inghilterra.

IL PROFILO DEL GIOCATORE

Calciomercato Napoli, ecco il profilo di Sørloth.

Classe 1995, Alexander Sorloth sta giocando in Turchia con la maglia del Trabzonspor, dove sta facendo una stagione incredibile: sono 29 i gol stagionali uniti a 10 assist, con il bizzarro record di aver segnato più reti stagionali lui a Trebisonda dell’intero Crystal Palace in questa stagione (28).

Attaccante centrale di 1 metro e 93 dai piedi sopraffini e molto atletico, fortissimo di testa (6 gol quest’anno e 6,41 duelli aerei vinti a partita) e finalizzatore eccellente (62% delle azioni vengono concretizzate nello specchio della porta): 2,7 tiri a partita di cui 1,3 in porta fanno di lui l’ottavo attaccante in tutta Europa in questa speciale graduatoria.

Uno dei migliori attaccanti del continente anche nella classifica degli Expected Goals (xG) con la statistica impressionante di 0,59.