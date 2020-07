Inter, Conte vuole sacrificare Skriniar e tenersi Lautaro?

Le ultime dichiarazioni del presidente del Barcellona, Bartomeu, confermano l’interesse dei blaugrana nei confronti di Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter è tornato al gol contro il Torino dopo un periodo molto lungo di astinenza, ma dalla Spagna continuano le voci sul suo conto. Anche l’attaccante del Barcellona, Luis Suarez, ha strizzato l’occhio all’argentino che è d’altronde il calciatore desiderato da Leo Messi. Fatto oramai risaputo.

Conte con ogni probabilità sederà sulla panchina nerazzurra anche per la prossima stagione, dove potrebbe esserci una rivoluzione di mercato. Anzi, in realtà la campagna acquisti della nuova Inter è già iniziata con l’acquisto a sorpresa di Hakimi, prelevato dal Real Madrid. Secondo Il Corriere dello Sport, l’obiettivo primario dei nerazzurri è quello di trattenere Lautaro Martinez e ciò potrebbe portare la società a sacrificare un calciatore.

Stando a ciò che riporta il Corriere, Conte avrebbe già le idee chiare su chi “scaricare” a fine stagione pur di non perdere Lautaro. Il nome è quello di Skriniar. Lo slovacco è conteggiato da tantissimi top club. Manchester United su tutti. A livello difensivo, la perdita di un calciatore come Skriniar sarebbe decisamente molto importante data la grande forza del ragazzo, ma a volte capita di dover sacrificare giocatori di questo tipo pur di trattenere un attaccante giovane e funzionale al modulo schierato dall’allenatore. Sarà davvero così in casa Inter?