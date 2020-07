Calciomercato Inter, pronto l’assalto alla coppia Mandzukic-Garay.

L’Inter lavora già i nuovi rinforzi da dare ad Antonio Conte per la prossima stagione e lottare finalmente per lo Scudetto: il ds nerazzurro Piero Ausilio sta trattando da poche ore l’arrivo di due giocatori d’esperienza che possano dare qualità e sostanza nel reparto difensivo e offensivo, entrambi a costo zero.

Ezequiel Garay e Mario Mandzukic attualmente sono svincolati, il primo dal Valencia e il secondo dopo l’amara esperienza in Qatar all’Al-Duhail, conclusa con sole 5 presenze e 0 gol.

L’Inter con la coppia Mandzukic-Garay andrebbe a puntellare sicuramente due reparti che hanno bisogno di sicurezza e ricambi di qualità, e il croato e l’argentino sicuramente possono fare al caso dei nerazzurri.

Essendo entrambi svincolati le trattative possono essere condotte magari proponendo contratti annuali o biennali (Garay 33 anni, Mandzukic 34) e finire la carriera a Milano, sponda Suning.

I PROFILI DI GARAY E MANDZUKIC

Ezequiel Garay è reduce da un grave infortunio al legamento crociato, con la rottura e il conseguente stop di 6 mesi, ma è sicuramente un difensore affidabilissimo grazie alle sue 466 presenze in carriera con 38 gol oltre ai suoi passati al Real Madrid, Benfica, Zenit e infine Valencia, in aggiunta alle 22 presenze con la nazionale argentina.

Mario Mandzukic è invece una vecchia conoscenza del calcio italiano con il suo passato dal 2015 al 2020 alla Juventus, ma con esperienze alla Dinamo Zagabria, Wolfsburg, Bayern Monaco e Atletico Madrid.

Attaccante di razza, in carriera ha collezionato 197 gol in 487 presenze totali, oltre a 33 gol in 89 presenze con la Croazia.