JUVE DZEKO, SI PUO’ FARE – Addio Higuain, ormai sembra davvero certo: il Pipita, l’uomo amato da Sarri ma dal rendimento altalenante in questa stagione, dovrebbe con ogni probabilità lasciare Torino. Per lui, si sono profilate diverse ipotesi, che vanno dal possibile ritorno in Argentina ad una permanenza in Serie A, nella Fiorentina o nella Roma. Se dovesse andare ai giallorossi, ecco che potrebbe nascere uno scambio che avrebbe dell’incredibile: Gonzalo a Roma, ed alla Juve Dzeko.

Juve Dzeko, spunta fuori il nome del bosniaco

Morto un bosniaco, se ne fa un altro: con l’addio di Pjanic, la bandiera del paese balcanico nella Juventus potrebbe essere tenuta in mano dal capitano della Nazionale e della Roma. Per la Juve Dzeko potrebbe rappresentare il partner ideale di CR7, probabilmente al suo ultimo (penultimo, al massimo) tentativo di assalto alla Champions League con la maglia bianconera. Quando gioca Dybala, infatti, sembra sempre mancare un “9” di peso in mezzo all’area: si sono fatti nomi di Milik, Zapata, Icardi, addirittura Kane, ma il nome nuovo che circola nei corridoi della Continassa è proprio quello di Edin Dzeko, attaccante e capitano della Roma che piace molto a diversi club italiani e non solo. La principale concorrente della Juventus è l’Inter, che vorrebbe regalare a Conte una riserva di livello per Lukaku: sarà dunque un nuovo derby d’Italia, anche sul mercato.