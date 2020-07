Juventus, Paratici piomba su Dzeko e Zapata

Juventus, Cristiano Ronaldo e Dybala: 39 gol collettivi in questo campionato

Come noto, la Juventus è alla ricerca di un numero 9 che possa affiancare la coppia del gol titolare formata da Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.I due, sono fermi a quota 39 gol in due, 28 le reti siglate da CR7 e 11 quelle di Dybala, che insieme formano la coppia più prolifica di questo campionato, basti pensare che la coppia nerazzurra formata da Lukaku e Lautaro Martinez è ferma a 32 gol.

Non sarà pertanto facile trovare un giocatore capace di inserirsi tra i due attaccanti bianconeri, e per farlo, serve un giocatore con caratteristiche differenti rispetto ai due e per questo Fabio Paratici ha in mente una specifica tipologia di attaccante.

Nonostante l’accordo trovato con Arkadiusz Milik, il Napoli si è messo di mezzo a quello che era un accordo di fatto trovato tra l’attaccante polacco e la Juventus, che oltre a valutare il possibile inserimento di una contropartita come Federico Bernardeschi, altro non può fare consapevole che nel 2021 si raggiungerà la naturale scadenza del contratto del numero 99 partenopeo.

Nonostante Milik rappresenti l’attaccante ideale per Paratici, il ds bianconero ha una lista con eventuali sostituti che possano accontentare Maurizio Sarri, anche se la priorità assoluta rimane quella di riuscire a trovare un acquirente per Gonzalo Higuain.

Edin Dzeko è un profilo che alla Juventus piace, però, l’età del giocatore abbinata a uno stipendio decisamente rilevante (7 milioni annui) rende il numero 9 della Roma un candidato meno appetibile rispetto a Milik, e l’unica possibilità sarebbe rilegata ad uno scambio come quello messo a segno tra Pjanic-Arthur, magari con lo stesso Higuain.

Più distaccato ma sempre presente sulla lista di Paratici è Duvan Zapata, macchina da gol dell’Atalanta a segno anche nello scontro diretto di sabato contro la Juventus.

Il club di Percassi ritiene il 29enne colombiano incedibile, come dimostrato dall’offerta da 50 milioni recapitata dall’Everton e rispedita al mittente.

I bianconeri continuano ad apprezzare Zapata, ma il suo valore economico porta a concentrarsi su obbiettivi meno onerosi come Milik, Dzeko o Raul Jimenez del Wolverhampton.

In questo caso, però, i buoni rapporti tra il club bergamasco e la Juventus potrebbero giocare un ruolo fondamentale, con la Dea che starebbe valutando alcune contropartite come Mattia Perin, Cristian Romero e Luca Pellegrini, 21enne terzino sinistro in prestito al Cagliari.

La coppia dei sogni Cristiano Ronaldo-Dybala potrebbe ampliarsi fino a diventare un trio, per una squadra che durante il corso di questa travagliata stagione ha subito fortemente l’assenza di un’attaccante di peso che potesse portare centimetri e riferimenti per la squadra di Sarri.

