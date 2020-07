Juventus, calciomercato: 7 calciatori pronti all’addio, ecco di chi si tratta

Le celebrazioni per il nono scudetto consecutivo, seppur attenuate dall’assenza del pubblico sugli spalti dell’Allianz Stadium di Torino a causa della pandemia di Coronavirus e delle rigide restrizioni da esse derivate, sono ancora ben impresse negli occhi e nei cuori dei calciatori della Juventus, alcuni dei quali sono consapevoli che questo potrebbe essere stato l’ultimo titolo nazionale festeggiato con indosso la casacca dei campioni d’Italia. In vista della prossima stagione, infatti, si preannuncia un corposo restyling in casa bianconera, con la dirigenza che ha già ceduto Pjanic al Barcellona in cambio del 23enne brasiliano Arthur. Vediamo di seguito quali potrebbero essere i prossimi colpi in uscita.

Juventus: ecco chi potrebbe lasciare i campioni d’Italia

Stando a quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, sono almeno 7 i giocatori in bilico tra le fila della Vecchia Signora: non partiranno probabilmente tutti, ma tra loro vi è sicuramente chi saluterà in via definitiva la truppa zebrata. I loro nomi? Gonzalo Higuain, Douglas Costa, Federico Bernardeschi, Sami Khedira, Aaron Ramsey, Daniele Rugani e Mattia De Sciglio. Khedira, per giunta, dovrebbe liberarsi gratuitamente dalla Juventus grazie alla rescissione contrattuale che il centrocampista tedesco starebbe discutendo con i vertici dirigenziali, per poi concludere altrove la sua carriera (ha ricevuto offerte milionarie dal Qatar).