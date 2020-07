Juventus, esclusione eccellente dalla lista Champions! Cessione vicina…

Per un campionato di Serie A ancora da concludere c’è una Champions League ancora da iniziare, o meglio, da ricominciare. Lo sa bene la Juventus, che ad agosto tenterà di qualificarsi ai quarti di finale della prestigiosa Coppa dalle Grandi Orecchie, consapevole di dover ribaltare la situazione, complicatasi dopo la gara d’andata degli ottavi; i bianconeri, infatti, hanno perso per 1-0 a Lione e dovranno quindi vincere con almeno due reti di scarto a Torino per superare il turno e accedere così alla Final Eight di Lisbona, capitale portoghese che ha sostituito Istanbul in qualità di sede per la finalissima, a causa dell’emergenza Coronavirus che ha indotto l’UEFA a rivedere tutti i suoi programmi iniziali.

Juventus, lista Champions: fuori un campione del mondo?

Nelle prossime ore la Juventus dovrà consegnare la lista Champions definitiva e potrebbe esserci una clamorosa sorpresa nell’elenco dei giocatori che Maurizio Sarri convocherà per tentare l’assalto al principale trofeo continentale per club. Stando a quanto riferito dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, tra le fila di “Madama” non dovrebbe figurare Sami Khedira, campione del mondo nel 2014 con la Germania; il tedesco è ancora ai box per infortunio e potrebbe cedere il proprio posto a Merih Demiral, completamente ristabilitosi dal problema al ginocchio rimediato a gennaio all’Olimpico di Roma. Potrebbe essere, secondo il quotidiano sportivo, il preludio all’addio estivo di Khedira, il cui contratto con la “Vecchia Signora” scadrà nel 2021. Per lui sono giunte offerte allettanti dal Qatar, dove il centrocampista potrebbe scegliere di concludere la sua splendida carriera.