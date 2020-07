Juventus, nome nuovo per l’attacco: lo suggerisce Ciccio Graziani!

Ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio è intervenuto nella giornata di oggi, mercoledì 29 luglio 2020, l’ex bomber del Torino e storico allenatore del Cervia Ciccio Graziani, che ha approfittato della sua ospitata per parlare di calciomercato e per dare un suggerimento in particolare alla Juventus per rinforzare il proprio attacco, dal momento che, al termine della stagione, dovrebbero registrarsi gli addii di Higuain e forse anche Douglas Costa (con l’incognita Bernardeschi: resta a Torino o tenta una nuova avventura altrove?). “Belotti sarebbe la fortuna della Juventus, che ha quel tipo di gioco. Lo vedo bene in una squadra importante”.

Graziani: “Nel 4-3-3 della Juventus ci starebbe bene…”

Immaginare che il “Gallo”, così come è soprannominato dai tifosi per la sua esultanza (volta a mimare proprio la cresta di un gallo), possa tradire i granata del Torino per accordarsi con la Juventus pare, ad oggi, fantacalcio, ma nessuna possibilità va esclusa a priori, come la pista che porterebbe Federico Chiesa in bianconero. “Lo vedrei bene nella Juve di Sarri e anche nel Napoli – ha commentato Graziani –. Nel 4-3-3 diventa devastante. Quando ti punta, poche volte sbaglia. È rapido, veloce, ma se lo impieghi in maniera sbagliata lo metti nelle condizioni di fare brutte figure”.