Milik alla Juventus: svolta in arrivo? Il Napoli ha individuato la contropartita…

Hanno subìto un brusco rallentamento le trattative per l’approdo di Arkadiusz Milik alla Juventus, ma non si sono arenate del tutto. In queste settimane i bianconeri e il Napoli si sono concentrati (e lo stanno facendo tuttora) sugli obiettivi stagionali da inseguire, senza però scordarsi del calciomercato in vista del prossimo torneo di Serie A. Ecco dunque che il nome dell’ariete polacco che tanto piace a Maurizio Sarri è tornato in auge in queste ore nelle chiacchiere di mercato fra i due club, che, al di là delle valutazioni economiche in merito al cartellino del bomber ex Ajax, avrebbero finalmente individuato la contropartita tecnica gradita a Gennaro Gattuso per abbassare così l’esborso cash da parte dei campioni d’Italia in carica.

Juventus, arriva Milik? Ecco chi vuole Gattuso

Il giocatore che potrebbe essere inserito nell’affare Milik è il terzino sinistro Luca Pellegrini, acquistato un anno fa dalla Juventus nell’ambito del passaggio di Leonardo Spinazzola a Roma, sponda giallorossa. Reduce da una stagione in prestito al Cagliari, il giovane difensore è di fronte a un bivio per il suo futuro: da un lato, c’è chi scommette che sarà confermato a Torino con i gradi di vice Alex Sandro, mentre altri credono che sarà sacrificato proprio in nome del centravanti del Napoli. Quest’ultima ipotesi è stata rilanciata con forza in queste ore dal quotidiano “La Repubblica”, che sottolinea come Pellegrini abbia superato Bernardeschi nella classifica di gradimento del tecnico partenopeo e dei vertici societari, considerato anche l’ingaggio inferiore rispetto a quello percepito dall’ex Fiorentina.