TORO SU SARR, EX NIZZA CLASSE ’99 – Il Torino ha un disperato bisogno di salvarsi. Adesso c’è la sfida al Genoa, crocevia fondamentale per la corsa per non retrocedere: il Grifone, al momento quartultimo, arriva all’Olimpico di Torino per strappare via qualche punto e trascinare i granata nel baratro. La salvezza non era l’obiettivo del Toro, che aveva cominciato la stagione con i preliminari di Europa League, ma ora sarà necessario raggiungerla. Poi, Vagnati e Cairo potranno preparare il mercato, con un nuovo nome sul taccuino: è quello di Malang Sarr, difensore del 1999 attualmente svincolato dopo l’esperienza al Nizza.

Torino su Sarr, arriva la conferma addirittura su Wikipedia

C’è il Torino su Sarr, difensore prodigio che esordì già a 17 anni nel Nizza dei miracoli di Favre (e Balotelli). In realtà, potrebbe esserci addirittura qualcosa di più di un interesse: sulla pagina Wikipedia del giocatore, infatti, viene segnato come attualmente militante nella squadra piemontese. Insomma, ciò non significa niente di ufficiale ma sicuramente dimostra come il Torino sia in prima fila per accaparrarsi il giocatore francese: in prima fila perché in seconda e in terza fila ci sono molte altre squadre, soprattutto tedesche. Su tutte, Borussia Monchengladbach e Lipsia sfidano i granata: ovviamente, un’operazione di questo tipo è necessariamente legata alla conquista della permanenza in Serie A, altrimenti si tratta di discorsi vani.