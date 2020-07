Umtiti, per il francese del Barcellona ci sono Lazio, Napoli, Roma e Torino

Potrebbe essere uno dei difensori più desiderati di questa estate di calciomercato Samuel Umtiti. Il difensore centrale del Barcellona ha da tempo le valige pronte, dato che pare non rientrare più nei programmi del club blaugrana. Le sue qualità non si discutono, essendo pure stato uno dei migliori calciatori del Mondiale 2018, vinto dalla sua Francia in Russia.

Difensore roccioso, veloce e dotato di buoni piedi, Umtiti è un centrale difensivo che può ricoprire più ruoli in difesa. Infatti, può pure essere schierato come terzino in momenti di necessità come ai tempi in cui militava nel Lione. Squadra che lo ha lanciato. Viste le sue grandi doti, perché il Barcellona vuole lasciarlo andare? Purtroppo Umtiti è un giocatore che ha avuto qualche acciacco di troppo nel post mondiale e in questi due anni, gli infortuni sono stati diversi per lui. Importanti quelli al ginocchio, tormentato oramai da anni.

Nonostante ciò, Umtiti continua a essere richiesto sul mercato e secondo il quotidiano Sport, il Barcellona vorrebbe cederlo ma solamente con la formula del prestito. Tra le pretendenti ci sono Lazio, Napoli, Roma e Torino. Tutte e quattro le squadre italiane sono alla ricerca di un difensore esperto, capace di gestire bene la difesa dal basso e di dare sicurezza al reparto. Umtiti sembra davvero essere il profilo giusto anche se il giocatore no sembra essere intenzionato a lasciare la Catalogna. In ogni caso, il 26enne potrebbe davvero finire in panchina dato che non rientra nei piani dei blaugrana. Dunque l’ex Lione è un momento di riflessione e il futuro potrebbe davvero essere in Italia per lui.