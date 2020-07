Zaniolo alla Juventus? Arriva una prima conferma…

Rappresenta uno dei grandi sogni di mercato per tutte le big del campionato italiano, Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Nazionale italiana, malgrado la giovane età, ha dimostrato di essere in grado di prendere per mano la squadra (nel suo caso la Roma) e di svolgere al meglio il ruolo del trascinatore. Un profilo carismatico, di grande personalità, coniugato a una tecnica e a una facilità di corsa davvero invidiabili: chiaro che il 22 giallorosso sia finito sul taccuino delle società più blasonate. Fra queste, figura anche la Juventus, costantemente alla ricerca di giocatori in grado di impreziosire la rosa sotto il profilo della qualità. Ancor meglio, poi, se sono italiani, vista la volontà della dirigenza di mantenere un blocco “azzurro”.

Zaniolo a Torino? C’è chi non ha dubbi…

Eppure, c’è anche chi non nutre dubbio alcuno sul fatto che l’operazione che potrebbe condurre Zaniolo alla Juventus sia a un passo dalla sua conclusione: si tratta degli analisti di Snai, meglio noti come bookmakers, che a fine giugno quotavano il trasferimento a Torino a 5.50, mentre ora l’ipotesi zebrata nel futuro dell’ex Entella paga 2,75 la posta scommessa. Lo riferisce Agipronews, che spiega come l’opzione alternativa ai campioni d’Italia, il Tottenham, sia quotata a 10.