Calciomercato Inter: c’è l’accordo con un difensore della Roma, ora manca l’ok del club giallorosso

Un’accelerata tutta di un botto per mettere nel carniere un altro acquisto in difesa dopo quello del marocchino Achraf Hakimi prelevato dal Borussia Dortmund per 40 milioni; stiamo parlando del classe ’85 della Roma Aleksandar Kolarov che ha il contratto in scadenza con il club giallorosso il prossimo anno. Questo potrebbe essere uno dei colpi più importanti in questa sessione di calciomercato di Serie A.

Calciomercato Inter: vicino l’acquisto di Kolarov

Il serbo ha già dato il suo assenso per il trasferimento a Milano, ora l’Inter ha bisogno dell’ok della Roma per ufficializzare il giocatore che sarebbe molto importante per il tecnico Antonio Conte grazie alla sua esperienza e personalità che in alcuni frangenti è mancata alla squadra nella stagione appena terminata. Kolarov nello schema del mister nerazzurro può giocare come terzo centrale della difesa a tre, per dare il cambio a Bastoni ed esterno sinistro a tutto fascia; il difensore è molto importante anche sui calci piazzati dove nella sua carriera spesso e volentieri è stato decisivo. Il club milanese era partita con l’idea di portarsi a casa Emerson Palmieri, ma il Chelsea non si è mai schiodato dalla richiesta di 25 milioni di euro, considerati troppi da Beppe Marotta e soci.

Kolarov è un vecchio pallino di Antonio Conte e con le due società, che dopo il gelo della scorsa estate sembrano essersi riappacificate, ci sono ottime possibilità che nei prossimi giorni si possa chiudere la trattativa in modo positivo. Il motto è: con pochi soldi a disposizione, meglio andare sul sicuro per cercare di vincere il più presto possibile.

Kolarov, gli highlights