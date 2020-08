Calciomercato Lazio: ufficializzato il vice Strakosha

La Lazio, in vista della partenza di domani per il ritiro di Auronzo di Cadore ha ufficializzato l’acquisto del vice Strakosha, ovvero lo spagnolo Pepe Reina che negli ultimi mesi era andato in Inghilterra per giocare con l’Aston Villa in prestito dal Milan. Il portiere sembrava che dovesse tornare in Spagna al Valencia, ma alla fine i biancocelesti hanno sorpassato la squadra iberica forte anche dell’approdo in Champions League.

Calciomercato Lazio, ecco Pepe Reina

Un rinforzo importante per mister Simone Inzaghi visto che il classe ’82 oltre ad avere esperienza internazionale, ha grande carisma, molto affidabile e conosce bene il campionato italiano visto che ha trascorso quattro stagioni al Napoli e una e mezza al Milan.

Reina, che firmerà un biennale da circa due milioni bonus compresi, con il club biancoceleste che dovrà dare un piccolo rimborso (poco meno di un milione di euro) al club rossonero con cui lo spagnolo aveva un contratto fino al 30 giugno del prossimo anno, nelle prossime ore è atteso nella capitale per le visite mediche di rito e domani mattina partirà insieme ai suoi nuovi compagni per il ritiro estivo (fino al 4 settembre). Ora i tifosi biancocelesti si aspettano nei prossimi giorni altri giocatori importanti da acquistare per questa nuova stagione che dovrà essere quella della conferma.

Pepe Reina, le migliori parate dell’ultima stagione