Calciomercato Milan: il nuovo colpo a centrocampo arriva dalla Turchia

È considerato il Messi del Bosforo: Abdülkadir Ömür, centrocampista classe 1999, è entrato nel mirino del Milan. La societa di via Aldo Rossi vuole regalare un talento cristallino a mister Pioli e ha individuato nel giocatore turco il prospetto ideale. L’allenatore rossonero, dal canto suo, si è già espresso sul mercato: “Il Milan non ha bisogno di molti nuovi acquisti, servono pochi rinforzi ma nelle posizioni giuste. Sono sicuro che il club saprà trovare le migliori soluzioni. Sono in contatto con l’Amministratore Delegato Ivan Gazidis, con Paolo Maldini e Frederic Massara. Insieme faremo del nostro meglio per migliorare questa squadra“. E il centrocampista offensivo turco, attualmente in forza al Trabzonspor e corteggiato anche dall’Atalanta, sarebbe una pedina fondamentale per lo scacchiere del Milan.

Milan – Ömür: la trattativa non sarà semplice ma i segnali sono positivi

Come ha rivelato la stampa turca, la trattativa tra il Milan e il talento turco è avviata. L’agente del giocatore, George Gardi, ha spiegato che per portarlo via dal Trabzonspor ci vorrá uno sforzo importante. L’ostacolo maggiore è il Presidente del club di Trebisonda, che ha già rifiutato offerte di rilievo giunte da ogni parte d’Europa. Segno che il gioiellino turco Under 21 rappresenta uno dei prospetti più interessanti nel panorama internazionale. Entro questa settimana il management del Milan deciderà come muoversi per provare a portare in Italia il Messi del Bosforo e noi seguiremo l’intera vicenda. Nel frattempo, per altri aggiornamenti di calciomercato sul Milan e su tutte le altre squadre di serie A, consultate il nostro tabellone aggiornato.