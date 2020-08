Calciomercato Milan, nodo portieri. Ecco chi se ne va.

Tempo di riflessioni in casa Milan sulla situazione portieri per la stagione 2020/21. La scelta dell’estremo difensore titolare è quanto mai scontata nei confronti di Gianluigi Donnarumma, che durante l’anno dovrà trattare anche il suo rinnovo, e così anche la posizione del terzo portiere, di conseguenza, sarà ricoperta dal fratello Antonio. A questo punto la società deve pronunciarsi sul ruolo di vice Gigio. In tal senso una scelta è stata già presa: anche nella stagione che sta per iniziare non ci sarà spazio per Alessandro Plizzari, ceduto ufficialmente in prestito alla Reggina, neo promossa in serie B. Il portiere classe 2000, dopo una stagione travagliata a Livorno, non sarà quindi inserito nemmeno nella rosa di quest’anno, continuando a fare esperienza nella serie cadetta.

Reina o Begovic: il Milan deve scegliere il secondo.

Con il prestito di Plizzari, ora il Milan deve scegliere chi ricoprirà il ruolo di secondo portiere. Da un lato c’è Pepe Reina che, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe vicino al trasferimento al Valencia. Dall’altro Asmir Begovic che non è stato riscattato e tornerà al Bournemouth dopo mezza stagione in prestito in rossonero. A questo punto il Milan, se lo spagnolo dovesse davvero lasciare i rossoneri, potrebbe decidere di chiedere ancora per un anno alla società inglese il prestito oneroso di Begovic. Per altri aggiornamenti di calciomercato sul Milan e su tutte le altre squadre del campionato, invitiamo a consultare il nostro tabellone calciomercato aggiornato in tempo reale.