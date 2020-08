Calciomercato Milan, per Calabria arriva un’offerta da un club di Serie A

La prima offerta ufficiale per il terzino destro del Milan, Davide Calabria, è arrivata. A farsi avanti con un proposta da 8 milioni di euro è stato il Cagliari del Presidente Giulini che vorrebbe portare sull’Isola, a titolo definitivo, il difensore rossonero. Dal canto suo il Milan non declina l’offerta, ma prende tempo per pensarci, anche a dispetto di quanto dichiarato su Calabria da Frederic Massara qualche giorno fa durante la conferenza di presentazione della stagione: “Premesso che il concetto di incedibilità nel calcio è relativo, Davide (Calabria) è un altro prodotto del settore giovanile, si tende a minimizzare il loro valore, ma è un calciatore affidabile e una garanzia. Non lo consideriamo sul mercato”.

Il Milan prende tempo ma non rigetta l’idea di cedere Calabria

Nonostante le dichiarazioni del Direttore Sportivo del Milan, i rossoneri non rimandano completamente al mittente la proposta. Anzi, il club di via Aldo Rossi chiede un’offerta più alta per poter sedersi al tavolo delle trattative ed iniziare a parlare concretamente della possibile cessione. Ora la palla passa al Cagliari che dovrà necessariamente rivedere la somma proposta (si parla di una richiesta di oltre i 12 milioni) per portare in rossoblù Calabria. Per altri aggiornamenti di calciomercato sul Milan e su tutte le altre squadre del campionato, invitiamo a consultare il nostro tabellone calciomercato aggiornato in tempo reale.