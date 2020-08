Calciomercato Milan: Tonali, ci siamo. Il giocatore ha scelto i rossoneri

Scatto deciso in avanti da parte del Milan nella trattativa per portare in rossonero Sandro Tonali, talento azzurro classe 2000. Dopo mesi di accordo silenzioso con l’Inter, i neroazzurri hanno temporeggiato troppo e così il giocatore ha deciso di accettare la proposta di Maldini e Massara che stanno dimostrando un reale interesse per il ragazzo. Una scelta di cuore, quella del centrocampista di Lodi: Sandro, infatti, è un tifoso milanista sin da bambino e, anche nelle settimane scorse, quando l’Inter era in netto vantaggio sul suo acquisto, non ha mai nascosto la sua fede rossonera.

Milan – Tonali: dopo l’ok del giocatore ora serve convincere Cellino

Ora che Tonali ha scelto il Milan, il management rossonero, capitanato dal Direttore Tecnico Sport Paolo Maldini, sta trattando l’acquisto del fantasista ventenne con il Presidente del Brescia Massimo Cellino. Le posizioni delle 2 società non sembrano essere troppo distanti: c’è l’accordo sul prestito oneroso da 10 milioni, manca ancora l’ok sul diritto di riscatto. Il Milan, inizialmente, aveva messo sul piatto 25 milioni di euro che, nel giro di poche ore, sono già diventate 30. E ora Cellino sembra essere ad un passo dall’accettare la proposta. Per altri aggiornamenti di calciomercato sul Milan e su tutte le altre squadre del campionato, invitiamo a consultare il nostro tabellone calciomercato aggiornato in tempo reale.