Calciomercato Milan: trovato l’accordo con Ibrahimovic per un’altra stagione

Alla fine la tanto attesa fumata bianca tra il Milan e l’attaccante Zlatan Ibrahimovic c’è stata visto che il classe ’81 ha raggiunto l’intesa definitiva per rimanere un altro in anno in rossonero, con scadenza di contratto il 30 giugno 2021.

Ibrahimovic, storia a lieto fine

Alla fine dopo tanti giorni passati nel dubbio, c’è stato il lieto fine che tutti volevano a cominciare dalla dirigenza rossonera brava a trovare un punto d’incontro con la coppia Maldini-Massara che anche a grazie alle agevolazioni del decreto crescita si sono messi d’accordo con l’agente del giocatore Mino Raiola e l’attaccante, con quest’ultimo che percepirà uno stipendio annuo di sette milioni.

Ora lo svedese è pronto a volare per Milano e cominciare la preparazione estiva insieme ai suoi compagni, anche perchè non c’è tempo da perdere visto che la squadra di mister Stefano Pioli comincerà la stagione giovedì 17 settembre con il secondo turno di qualificazioni di Europa League (sorteggio avversaria lunedì 31 agosto). Ieri c’è stato il primo giorno di lavoro e oggi si sarà la prima partitella interna; la prima amichevole estiva si disputerà il prossimo 2 settembre contro il Novara (formazione di Serie C), mentre ce ne sarà presumibilmente un’altra contro una squadra internazionale ancora da programmare per un Milan che in questa stagione dovrà cercare a tutti i costi la qualificazione alla Champions League.