Calciomercato, Milik a un passo dalla Roma. Ecco il colpo che manda Dzeko alla Juve. E spunta una telefonata di Pirlo

Si sta per concretizzare un incredibile valzer di calciomercato sull’asse Napoli, Roma e Juventus. A tenere banco è il destino di 2 grandi numeri 9 come Arkadiusz Milik ed Edin Dzeko. Da Castel di Sangro, sede del ritiro del Napoli, non hanno dubbi: il bomber polacco si è convinto ad accettare la Roma che già l’aveva corteggiato ai tempi dell’Ajax. Ora l’affondo sembra essere decisivo (sul piatto Cengiz Under, il centrocampista classe 2001 Alessio Riccardi e un conguaglio economico tra i 10 e i 15 milioni) e consentirà alla Roma di cedere alle lusinghe dei bianconeri per Edin Dzeko.

Dzeko alla Juventus: ormai è una questione di giorni

L’accelerata nella trattativa Roma – Milik consente alla nuova Juventus guidata da Andrea Pirlo di arrivare con maggior facilità all’acquisto della punta tanto desiderata, Edin Dzeko. Una corte senza precedenti quella riservata al bosniaco, tanto che l’allenatore bianconero pare lo abbia contattato telefonicamente per fargli capire quanto sarebbe importante la sua figura di centravanti nella Juventus che sta nascendo. E sembra che il bomber abbia molto apprezzato: ecco perché la firma tra la Vecchia Signora e il bosniaco è ormai una questione di giorni. Per altri aggiornamenti di calciomercato sulla Juventus e su tutte le altre squadre del campionato, invitiamo a consultare il nostro tabellone calciomercato aggiornato in tempo reale.