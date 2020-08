CEPPITELLI FIORENTINA, CI SIAMO: BATTUTA LA CONCORRENZA? – Nikola Milenkovic è in bilico, con la possibile cessione al Milan in cambio di Lucas Paquetà, ed anche il capitano Germàn Pezzella è tutt’altro che certo di restare: sono forti le sirene di Valencia e Villarreal per il centrale argentino. Dunque, mancano certamente centrali alla Fiorentina, visto che anche Ceccherini non è esattamente il massimo a questi livelli e Martin Caceres non dà garanzie a livello fisico: praticamente persa la pista che portava a Thiago Silva (andrà al Chelsea), ecco che spunta il nome del capitano del Cagliari Luca Ceppitelli, che piace anche a Torino e Parma in Serie A.

Ceppitelli Fiorentina, i viola sono in pole: ha scelto il giocatore

Il capitano dei sardi Ceppitelli è stato a lungo infortunato in quest’ultima stagione: dopo qualche giornata giocata ad inizio stagione (con una doppietta realizzata), il lungo stop e le sole 16 presenze in campionato. Il ragazzo, però, ha sicuramente molta esperienza e sa stare a questi livelli, e quando ha giocato ha sempre saputo far bene: proprio per questo, ha attirato su di sé gli occhi di diverse squadre del massimo campionato, tra cui Fiorentina, Torino e Parma. La società di Commisso, però, è in netto vantaggio e, secondo quanto riportato da Firenzeviola.com, avrebbe quasi chiuso per l’acquisto del cagliaritano classe ’89. Non è certamente un nome altisonante, Thiago Silva sarebbe stato certamente di un altro livello, però garantisce un ottimo rendimento e difficilmente si dimostra inaffidabile.