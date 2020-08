Come un fulmine a ciel sereno, l’annuncio arriva direttamente dal profilo Twitter della società basca, che ha deciso per l’occasione di fare un particolarissimo video: David Silva è ufficialmente un giocatore della Real Sociedad.

🎥 Tenemos el honor de anunciar que uno de los grandes se une a la familia txuri urdin…#OngiEtorriDavid #AurreraReala pic.twitter.com/r152Q2rATl — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 17, 2020

La Lazio del presidente Lotito è stata beffata in maniera davvero incredibile, dopo che il contratto era stato definito nei minimi dettagli con l’entourage del giocatore: 10 milioni di euro in 3 anni e visite mediche prenotate a Roma.

Silva alla Real Sociedad: cosa c’è dietro la decisione

Dopo ben 10 anni al Manchester City, David Silva quindi torna definitivamente a giocare in Spagna e ha firmato un contratto fino al 2022 dove giocherà per la squadra allenata da Txuri Urdin.

Dietro la decisione dello spagnolo di Arguineguìn ci sono motivi personali: pare che alla base di tutto ci siano dei problemi familiari per Silva, che ha così deciso di rimanere in Spagna per risolverli in maniera più tranquilla.

L’ex 21 del Manchester City ha scelto di prendere uno stipendio meno oneroso di ciò che offriva la Lazio pur di rimanere vicino a casa.

Lazio, Tare furioso: “Voglio spiegazioni”

Il ds della Lazio Igli Tare dopo aver saputo dell’ufficialità di Silva alla Real Sociedad, ha contattato il Corriere dello Sport: “Attendo da David Silva e il suo agente una spiegazione, non ci si comporta in questa maniera”.

Anche il presidente dei biancocelesti Claudio Lotito è arrabbiatissimo ma non ha espresso alcun commento sulla vicenda, ma fonti interne a Formello riferiscono di un Lotito davvero su tutte le furie.