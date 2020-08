Clamoroso, Ibrahimovic domani non sarà al raduno del Milan. Le parole di Raiola.

Notizia clamorosa in casa Milan: l’agente del Milan, Mino Raiola, raggiunto dai microfoni di Sky Sport a Lisbona – dove si trova per assistere alla finale di Champions – ha dichiarato: “Ibra non credo che domani sarà al raduno”. Doccia fredda, quindi, per tutti i tifosi milanisti speranzosi in un rinnovo del bomber svedese entro l’inizio della stagione ufficiale del Milan. Nonostante l’inaspettata dichiarazione, Raiola ha anche aggiunto “Finché si tratta vuol dire che siamo a un buon punto. Stiamo parlando, ma non abbiamo ancora un accordo”.

Milan – Ibrahimovic: le ragioni di un matrimonio ancora in forse

Sempre ai microfoni di Sky Sport, Raiola ha precisato che il mancato accordo non è una questione prettamente economica, ma di convinzione e stile. In ogni caso l’agente ha mostrato ottimismo per il futuro: “I matrimoni si fanno in due. Se Ibra non volesse rimanere non ci sarebbe una trattativa e invece stiamo trattando”. Ora non resta che attendere i prossimi incontri tra il board del Milan e l’entourage di Ibrahimovic: i rossoneri auspicano che la vicenda si possa risolvere al più presto, così da poter avere in gruppo il bomber svedese quanto prima. Per altri aggiornamenti di calciomercato sul Milan e su tutte le altre squadre del campionato, invitiamo a consultare il nostro tabellone calciomercato aggiornato in tempo reale.