I social si sa, nelle mani dei calciatori spesso e volentieri sono “pericolosi” e possono innescare delle vere e proprie dinamiche di mercato.

E’ bastato proprio un tweet a Paul Pogba per scatenare i tifosi sul web e non solo senza tanti giri di parole: “Tomorrow” il contenuto del post sul suo profilo Twitter.

TOMORROW 👀 — Paul Pogba (@paulpogba) August 11, 2020

Ci sono delle diverse teorie in merito al tweet di Pogba: quella del rinnovo con il Manchester United, un annuncio di addio per un ritorno alla Juventus, come i tantissimi tifosi bianconeri che hanno commentato il post gli stanno chiedendo e anche una stravagante provocazione per annunciare indirettamente l’arrivo a Manchester del suo amico Jadon Sancho.

Il contratto di Pogba con i Red Devils è in scadenza nel 2021 e ha fatto un grandissimo ritorno in campo dopo l’infortunio, ricevendo anche i complimenti da Solskjaer che lo ha lasciato in campo per tutti i 120 minuti nella sfida di Europa League di ieri sera contro il Copenaghen, vinta per 1-0 dal Manchester United.

Non è notizia di oggi che la Juventus lo rivoglia in bianconero, a maggior ragione dopo l’ufficializzazione del suo ex compagno di squadra Andrea Pirlo sulla panchina dei Campioni d’Italia, ma l’affare sarebbe complicato a causa delle cifre importanti: 15 milioni di euro lordi più il contratto con Adidas come sponsor tecnico.

Pogba aizza i tifosi su Twitter e tiene tutti con il fiato sospeso: domani scopriremo se il suo futuro sarà ancora in Premier League o no, nel frattempo i tifosi della Juve sperano.