INTRIGO MANCOSU, LIVERANI LO VUOLE A PARMA – Dopo l’addio controverso dell’ormai ex allenatore Roberto D’Aversa, il Parma ha subito annunciato Fabio Liverani, tecnico uscente del retrocesso Lecce. Nonostante la caduta in Serie B, i pugliesi hanno giocato sempre un buon calcio e hanno peccato solo a livello di esperienza: la retrocessione, infatti, è arrivata solo all’ultima giornata. Liverani si è dunque dimostrato un tecnico da Serie A, e nel suo passaggio in Emilia adesso vorrebbe probabilmente portarsi con sé qualche fedelissimo di Lecce: su tutti, c’è il capitano Mancosu, che però piace a diversi altri club e, per questo, non sarà facile battere la concorrenza.

Intrigo Mancosu, tre club sul miglior centrocampista bomber dell’ultima Serie A

Marco Mancosu è stato il secondo miglior centrocampista d’Europa per gol realizzati tra i top campionati europei, con ben 14 marcature: meglio anche di Kevin De Bruyne, dietro solo a Raul Garcia dell’Athletic Bilbao (15 gol). Certo, sono arrivati quasi tutti dal dischetto, ma i numeri parlano chiaro: si è rivelato uno dei migliori nel suo ruolo, per lo meno tra le squadre medio-piccole. Ed è proprio per questo che tre squadre di media classifica ma con grandi ambizioni per il futuro vorrebbero puntare su di lui: in primis c’è il Parma del neo-allenatore Liverani che, come detto, lo (ri)vorrebbe con sé. Poi c’è il Genoa del nuovo ds Faggiano, ed infine il Cagliari di Giulini (che sarebbe un ritorno per Mancosu, cresciuto proprio in Sardegna): insomma, le pretendenti non mancano, e i 3 milioni da pagare al Lecce per ottenere il trequartista sardo non sembrano assolutamente esagerati.