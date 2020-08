Barcellona ha scelto: Ronald Koeman sarà il nuovo allenatore.

Dopo la clamorosa debacle in Champions League per mano del Bayern Monaco e l’inevitabile esonero di Setien, è lui l’uomo designato per la ricostruzione dei blaugrana, mai come quest’anno apparsi sottotono e alla fine di un ciclo d’oro. Dopo dodici anni consecutivi, infatti, il club non è riuscito a vincere nessun titolo in bacheca.

Dunque, compito arduo per l’olandese: è la scelta giusta per ripartire?



Chi è Ronald Koeman, nuovo tecnico del Barcellona? – Classe 1963, olandese, è stato un calciatore tra i più performanti della sua generazione: ha vinto una marea di titoli in patria e anche con lo stesso Barcellona, siglando la rete decisiva nella finale di Coppa dei Campioni 1991/92 contro la Sampdoria.

Da allenatore, inizia come assistente proprio con la squadra spagnola; divenuto allenatore, vince tre campionati tra Ajax e PSV. Dal 2014 al 2018 prova alcune avventure in Premier League, guidando prima il Southampton e poi l’Everton, raggiungendo costantemente il piazzamento in Europa League, prima della chiamata della Nazionale orange, di cui è attualmente CT.

Ancora per poco, però: la panchina blaugrana è irrinunciabile, tanto che lo stesso tecnico fece inserire una clausola rescissoria nel contratto in caso di chiamata dalla Catalogna.

Messi e non solo – L’insediamento del tecnico arriva in uno dei momenti più delicati della storia recente del club. Le voci di Messi verso l’Inter non possono far stare tranquilli. La sua permanenza non è mai apparsa così in bilico. Dal suo futuro dipenderanno moltissime scelte in sede di mercato: se davvero la sua clamorosa cessione dovesse concretizzarsi, bisognerà rinnovare completamente l’assetto del team. A ciò si aggiungano i malumori generalizzati a seguito della figuraccia internazionale: recuperare profili sicuramente colpiti dalla cocente sconfitta e inserire nuovi elementi che possano rinvigorire una squadra scarica sono i compiti più importanti da svolgere.

Per Koeman si preannuncia un’avventura tanto stimolante quanto impegnativa: Barcellona è pronta a ripartire da lui.