Manchester United, il colpo Van De Beek a un passo!

Il Manchester United è molto vicino a ripetere un colpaccio molto simile a quello che portò Bruno Fernandes alla corte di Solskjaer: il prescelto questa volta è Donny Van De Beek, fantasista tuttofare dell’Ajax classe 1997.

I Red Devils avevano già sondato la trattativa a giugno, ma da qualche giorno si è entrati nel vivo dell’affare.

United-Van De Beek: la situazione

Il Manchester United ha offerto al trequartista olandese un contratto quinquennale da 1.560.000 sterline all’anno: il giocatore ha accettato entusiasta la destinazione (dopo il mancato approdo al Real Madrid la scorsa estate) e l’Ajax consapevole di questo ha chiesto cortesemente a Van De Beek di non allenarsi con la squadra, oltre ad aver saltato l’amichevole contro l’Herta Berlino di sabato pomeriggio.

Anche l’allenatore dei “Lancieri” Ten Haag si è espresso nel post partita: “Ci saranno a breve degli sviluppi sulla questione Van De Beek, nel frattempo non sarà dei nostri finché tutto non sarà chiarito”.

La cifra promessa all’Ajax per portare il 23enne olandese a Old Trafford sarà tra i 40 e i 45 milioni di euro: si sta ancora discutendo dei dettagli riguardanti i bonus, ma per la firma è davvero questione di ore.

10 gol e 11 assist per Donny Van De Beek in questa stagione tra tutte le competizioni, messi insieme a 37 presenze complessive: è pronto a portare tutto il suo talento nel “Teatro dei Sogni” per trascinare lo United ai fasti di Sir Alex Ferguson.