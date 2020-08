MERCATO TORINO, BARIS ATIK E’ IL NOME NUOVO PER LA TREQUARTI – Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il Torino sarebbe pronto a sferrare un’altra zampata di mercato, dopo aver già operato decisamente bene con gli arrivi di Ricardo Rodriguez dal Milan e Karol Linetty dalla Sampdoria. Il ds Vagnati, decisamente scatenato da quando si è seduto dietro la scrivania granata, ha in mente un nome per il ruolo di trequartista, posizione fondamentale per lo schema tattico di Giampaolo (il tanto caro 4-3-1-2): si tratta di Atik, nato in Germania ma con passaporto turco, appena svincolatosi dalla Dynamo Dresda, nobile decaduta del calcio made in Deutschland.

Mercato Torino, Baris Atik può essere il nome giusto

Il ragazzo turco-tedesco, classe ’95, è stato a Dresda nelle ultime due stagioni, in Bundesliga 2. Giocatore tecnico, rapido, non un feeling eccezionale con il gol ma comunque con statistiche discrete nel corso della sua carriera. Carriera che era iniziata nelle giovanili dell’Hoffenheim, dove con l’Under-19 era esploso ed aveva segnato 10 gol in 16 partite. Quindi il passaggio allo Sturm Graz, dove segna di nuovo parecchio in relazione alle partite giocate, e il ritorno in Germania, prima al Kaiserslautern e poi alla Dynamo Dresda. Qui, in due stagioni, 49 presenze condite da 6 gol e 6 assist, ma soprattutto delle buonissime prestazioni che hanno attirato non solo il Torino, ma anche il Galatasaray, il Getafe e la Fiorentina. Insomma, un discreto talento potrebbe presto sbarcare sotto la Mole, se Vagnati riuscirà a sbaragliare questa folta concorrenza: non sarà facile, ma per questo nuovo Toro non sembrano esserci limiti.