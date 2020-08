SIRIGU RESTA, PAROLA DI VAGNATI: IL TORINO HA IL SUO PORTIERE – Il mercato del nuovo Toro di Giampaolo e del ds Davide Vagnati è iniziato col botto. Già tre acquisti, ovvero Ricardo Rodriguez dal Milan oltre a Linetty e Vojvoda: adesso mancano ancora alcuni pezzi, altri potrebbero lasciare (vedi Izzo e Rincon, ma anche Zaza e Iago Falque), ma sicuramente si sta facendo un lavoro mirato per tenere alcuni punti fermi, i cardini di un Torino che, altrimenti perderebbe la sua identità. Se su Belotti non c’erano molti dubbi, nonostante l’interesse di Fiorentina e Inter, riguardo la sua permanenza, su Sirigu ce n’era qualcuno in più. Ma ci ha pensato il nuovo direttore sportivo a spegnere le voci di partenza del portierone della Nazionale.

Vagnati: “Sirigu resta al 100 per cento”. Ma lui aspetta una chiamata da qualcuno

In occasione della presentazione dei due neo acquisti Linetty e Vojvoda, il ds ex Spal ha parlato così del futuro del numero 1 granata, in maniera molto chiara: “E’ il portiere della Nazionale, sarei un pazzo a dire che è sul mercato o a mettercelo, e dico che la sua permanenza è al 100 per cento, non vedo altre situazioni se non questa”. Insomma, il portiere sardo resta a Torino. Il problema, però, è che lui in realtà andrebbe via abbastanza volentieri, ed è abbastanza risaputo: attualmente però non ci sono molte offerte. Si era parlato dell’Atalanta, ma con Gollini che tornerà operativo e Perin che potrebbe arrivare non c’è spazio per Sirigu. A Roma, Pau Lopez non sembra volersene andare, a Napoli sarà promosso Ospina e si cerca anche Joronen del Brescia, con Meret che andrà in prestito: di fatto, dunque, non c’è spazio per Sirigu se non nel Toro. Ed allora potrebbe accontentarsi così, sperando di ottenere una nuova salvezza e, possibilmente, anche qualcosa di più.