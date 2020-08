Messi alla Juventus: ecco perché l’argentino può arrivare in bianconero

Dopo la decisione di Messi – al momento unilaterale – di lasciare il Barcellona, si stanno sprecando voci ed ipotesi sulla sua destinazione. Inter, PSG, Manchester City e United sono tutte squadre favorite per trasformare un sogno in realtà. Ma a quanto pare è la Juventus la squadra più accreditata per dare la stoccata vincente nella trattativa più calda di questo calciomercato. Il motivo è da ricercare nello sponsor tecnico della Vecchia Signora, Adidas, che gradirebbe che l’argentino vestisse, insieme all’altro grande campione del calcio mondiale – CR7 – il bianconero. Ecco perché si starebbe preparando una strategia congiunta tra squadra e sponsor per portare La Pulce a Torino.

Messi in bianconero grazie ad Adidas

Come noto il marchio di abbigliamento Adidas, oltre ad essere lo sponsor tecnico della Juventus, è anche partner di Messi e per questa ragione potrebbe essere proprio il brand a colmare quel gap economico che attualmente rende poco sostenibile l’operazione di acquisto dell’argentino da parte dei bianconeri. Anche perché tra le principali pretendenti europee, solo lo United veste Adidas, ma la pista che porta ai Red Devils sembra non essere così calda come quella di Torino. Da non dimenticare, inoltre, che il papà di Messi, qualche tempo fa, è stato avvistato in Italia per acquistare un immobile. Che la visita a Milano sia stata solo un depistaggio? Lo scopriremo presto. Per altri aggiornamenti di calciomercato sulla Juventus e su tutte le altre squadre del campionato, invitiamo a consultare il nostro tabellone calciomercato aggiornato in tempo reale.