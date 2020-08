Milan, se arriva Bakayoko via libera a una cessione a centrocampo

Il Milan ormai ha deciso: far rientrare a Milano il centrocampista francese Tiemoué Bakayoko è una priorità. Per questo il management rossonero e l’entourage dei Blues stanno lavorando costantemente per trovare un punto d’accordo sulle modalità di trasferimento dell’ex Monaco. Come già anticipato, l’ok del giocatore è arrivato da tempo, ora le società devono definire le cifre del diritto di riscatto per il prestito oneroso del centrocampista.

Rivoluzione nel centrocampo del Milan: ecco chi farà spazio a Bakayoko

Con il ritorno al Milan di Bakayoko, ci sarà da fare i conti con un sovraffollamento a centrocampo. Se l’uscita di Biglia ha liberato un posto, la struttura tattica proposta da Pioli sul finale di stagione, con il 4-2-3-1 che tanto bene ha fatto nello scorso campionato, crea troppa concorrenza tra gli uomini che possono giocare davanti alla difesa. Ancor di più se si considera la scelta di aggregare alla prima squadra il giovane Pobega, che tanto bene ha fatto a Pordenone, come alternativa a Kessie e Bennacer. Per questo motivo il giocatore più accreditato a lasciare il Milan per fare spazio a metà campo è Rade Krunic: una volta chiuso il ritorno del francese dal Chelsea, con l’ex Empoli che in maglia rossonera non ha mai veramente convinto, il Milan discuterà del suo possibile futuro in Germania, visto che sulle sue tracce si sta affacciando in maniera forte il Friburgo. Per altri aggiornamenti di calciomercato sul Milan e su tutte le altre squadre del campionato, invitiamo a consultare il nostro tabellone calciomercato aggiornato in tempo reale.