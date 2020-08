Milan – Bakayoko: ecco perché il francese non ha ancora firmato

La trattativa che il Milan sta portando avanti con il Chelsea per far rientrare a Milano il centrocampista francese Tiemoué Bakayoko non è ancora terminata. Il sì del giocatore è già stato incassato (sulla base di uno stipendio offerto pari a 3 milioni di euro più bonus), manca però ancora l’accordo con i Blues, che i tifosi milanisti auspicano arrivi a giorni. Il nodo della questione è legato ai dettagli del trasferimento: tutti d’accordo sul prestito oneroso (che verrà fissato a 5 milioni di euro), sono però ancora da definire le cifre del diritto di riscatto, su cui le parti non sembrano essere così vicine. La richiesta del Milan è di 30 milioni, il Chelsea ne vorrebbe più di 35.

Bakayoko al Milan: ecco le dichiarazioni di Paolo Maldini sulla trattativa

Durante la conferenza stampa della dirigenza del Milan, Paolo Maldini, Direttore Tecnico Sport, ha parlato della trattativa con il Chelsea, senza troppi giri di parole: “Bakayoko? E’ una trattativa, lo conosciamo e apprezziamo. E’ uno dei nostri obiettivi, inutile nascondersi. Modalità ancora da definire al 100%, ma è uno dei nostri obiettivi”. Per altri aggiornamenti di calciomercato sul Milan e su tutte le altre squadre del campionato, invitiamo a consultare il nostro tabellone calciomercato aggiornato in tempo reale.