Milan, sul nuovo colpo di mercato c’è l’ok di Ibrahimovic

Arriva dalla Svezia il nuovo colpo di mercato in casa Milan. Si chiama Emil Roback, l’attaccante classe 2003 che oggi sosterrà le visite a Milano prima di firmare un contratto di 5 anni con i rossoneri.

Un acquisto “in famiglia”, quello di Roback, prelevato curiosamente dall’Hammarby, squadra di proprietà del bomber Ibrahimovic, anche lui vicino alla firma del contratto che lo legherà al Milan ancora per 2 stagioni. Proprio Ibra aveva già speso parole di elogio per il 17enne, da lui considerato il “nuovo Thierry Henry”.

Acquisto Roback, il Milan batte la concorrenza di altre big d’Europa

Il ragazzo, già fotografato nella serata di ieri durante una cena a Milano, è dotato di un gran fisico e di un progressione da centometrista. Già ampiamente nel giro della nazionale svedese Under 17, Roback è stato a lungo corteggiato anche da altri club europei di primo piano come Arsenal e Bayern Monaco. Alla fine l’ha spuntata la società di via Aldo Rossi con un’operazione del valore di circa 2 milioni di euro.

Al Milan sarà aggregato inizialmente alla Primavera, ma non è da escludere che prima dell’inizio della nuova stagione lo svedese possa ricoprire il ruolo di quarto attaccante in Prima Squadra, andando ad affiancare nel reparto offensivo il connazionale Ibrahimovic, Rebic e Leao.