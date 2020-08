Milan Tonali: è fatta! I dettagli dell’accordo

Il Milan ha praticamente chiuso l’affare Sandro Tonali. I rossoneri, con un’accelerata perentoria, sono riusciti a strappare alla concorrenza nerazzurra il gioiello classe 2000 che a breve firmerà l’accordo con la società di via Aldo Rossi. Decisivo l’ok arrivato in serata da parte del presidente del Brescia, Massimo Cellino, tornato in Italia per sbrigare la pratica Tonali insieme a Maldini e all’entourage milanista. Decisiva, nell’indirizzare la trattativa, la volontà del giocatore, da sempre tifoso del Milan e legato sin da bambino ai colori rossoneri.

Tonali al Milan: prestito oneroso con diritto di riscatto

La formula che porterà a Milano Tonali è quella già preannunciata: prestito oneroso con diritto di riscatto, per un totale dell’operazione di circa 30 milioni di euro (10 milioni per il prestito e circa 20 per il riscatto) a cui andrà aggiunta una percentuale in caso di successiva rivendita del ragazzo. Nelle prossime ore avverrà lo scambio di documenti tra Milan e Brescia e il giocatore, ancora in quarantena per essere stato a contatto con un positivo Covid-19, potrà effettivamente apporre la firma sul contratto. Per il ragazzo sono stati messi sul piatto circa 2,2 milioni netti più bonus. Per altri aggiornamenti di calciomercato sul Milan e su tutte le altre squadre del campionato, invitiamo a consultare il nostro tabellone calciomercato aggiornato in tempo reale.