Novità calciomercato Juventus: avviati i contatti con una ‘big’ italiana per un attaccante

Uno dei primi tasselli per la nuova Juventus di Andrea Pirlo dovrà essere il centravanti che, nel corso della scorsa stagione, è mancato fortemente alla ‘vecchia signora’ per completare un attacco nel quale hanno ben figurato Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Con la probabile partenza di Gonzalo Higuain e la trattativa mai decollata per arrivare a Mauro Icardi, la dirigenza bianconera vuole regalare al proprio tecnico una punta di assoluta affidabilità e sta pensando ai nomi di Arkadiusz Milik, Alvaro Morata e di Edin Dzeko.

Novità calciomercato Juventus: Paratici pensa a Dzeko

Secondo quanto affermato da Sportitalia, in casa Juventus tra i vari nomi sondati, si sta facendo strada l’idea di acquistare Edin Dzeko dalla Roma. L’attaccante bosniaco è stato uno dei più positivi della stagione giallorossa e rimane un punto fermo per Fonseca ma, nonostante il cambio societario, il club potrebbe decidere di cederlo per mettere a posto i conti anche attraverso delle operazioni di calciomercato.

La Roma valuta Dzeko circa 20 milioni, cifra che consentirebbe al club di registrare una plusvalenza di circa 17 milioni. Un risultato che tipicamente non è facile da ottenere per un calciatore alla soglia dei 35 anni. Allo stesso modo la Juventus sta pensando di acquistare l’attaccante bosniaco, proprio per trovare in lui il partner ideale di Ronaldo e quell’esperienza che è mancata nel corso della passata stagione, soprattutto nei momenti decisivi.

Secondo quanto riportato da Fanpage però, ad oggi si tratterebbero