Roma, richiesto lo scambio Florenzi-Kean all’Everton

La Roma vuole un attaccante e si attiva sul mercato per reperire un pezzo pregiato a Fonseca: nel mirino c’è l’ex Juventus Moise Kean che potrebbe fare al caso dei giallorossi, mentre i Toffees avrebbero richiesto Alessandro Florenzi come contropartita tecnica.

Scambio Florenzi-Kean: la situazione

Come riporta il Corriere dello Sport, una opzione che la dirigenza romanista sta valutando per portare l’attaccante italiano nella capitale è uno scambio di prestiti con l’Everton.

Entrambi i giocatori gradirebbero le rispettive destinazioni, e sarebbero funzionali al gioco dei due allenatori Carlo Ancelotti e Paulo Fonseca.

La trattativa Florenzi-Kean sembra possa sbloccarsi nel giro di pochissimo tempo, anche grazie alla mediazione dell’agente del classe 2000, ovvero Mino Raiola che ha ottimi rapporti con entrambi i club.

Su Florenzi ci sarebbe anche la Fiorentina, ma l’idea di trasferirsi in Premier League per Florenzi sembra essere più appetibile: difficile vederlo in altre squadre italiane, dopo una vita passata nella Roma.

Per Kean potrebbe essere una occasione importante per rilanciarsi dopo un’annata in chiaro scuro alla corte dell’Everton, che ha fatto un investimento molto importante sul prospetto di scuola Juventus: nell’agosto 2019 i Toffees hanno speso ben 27.5 milioni di euro più altri 2 milioni e mezzo al raggiungimento di alcuni obiettivi.

Florenzi-Kean potrebbe essere una trattativa caldissima delle prossime ore: Roma ed Everton sono alla finestra.