TORREIRA, L’UOMO DEL MOMENTO: PIACE A TUTTI, MA CHI LO PRENDE? – Che in Italia ci sia una penuria di registi è cosa ben nota: tutti in Serie A cercano il “Pirlo” perfetto per il proprio undici, a partire dalle big. La Juve, perso Pjanic, dovrà scegliere tra Arthur e Bentancur (e chissà che McKennie non riveli una sorpresa), l’Inter ripudia Brozovic e potrebbe avere Tonali, c’è De Roon nell’Atalanta che però cerca qualcuno di nuovo, la Lazio si è inventata Luis Alberto come regista avanzato. Ma c’è anche chi un vero regista titolare lo cerca ancora, come Torino, Fiorentina e Milan: ecco perché tutte e tre hanno messo gli occhi su Torreira, in particolare i viola che, al momento, sembrano in vantaggio. Ma granata e rossoneri hanno l’alternativa pronta.

Torreira, la Viola è ad un passo ma…

Lucas Torreira aveva cominciato bene a Londra. Arrivato all’Arsenal nell’estate 2018, aveva fatto 6 mesi ottimi come regista, poi il calo finale. E’ stato poi scavalcato da Ceballos nelle gerarchie, Emery provò a spostarlo da mezzala, ma anche con Arteta non si è visto il salto di qualità del folletto uruguagio. Ecco che, allora, i Gunners stanno preparando l’assalto a Thomas dell’Atletico Madrid, e quindi l’ex Sampdoria dovrà lasciare. La Fiorentina è in netto vantaggio per acquistare il suo cartellino, ma c’è un nodo: Commisso vorrebbe averlo in prestito, e non a titolo definitivo, ma i londinesi al momento non sono disponibili a tale operazione. Se, però, la dirigenza dell’Arsenal desse il via libera, i viola partirebbero con un piede di vantaggio rispetto a Toro e Milan. E, proprio per questo, granata e rossoneri si stanno cautelando con delle alternative valide: c’è Biglia per il Torino, in arrivo proprio dal Milan, e Bakayoko del Monaco per il Milan, già passato da San Siro pure con buoni risultati. Ma Torreira piace, e un tentativo lo faranno entrambe le squadre.