Ziliani attacca ancora la Juventus: “Locatelli in bianconero? Mancava solo questa al circo”

Il giornalista del Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, continua a criticare la Juventus di Andrea Agnelli. Così come il suo collega Maurizio Pistocchi, anche Ziliani non può proprio fare a meno di attaccare i bianconeri. Questa volta per quanto concerne il calciomercato e il possibile trasferimento di Manuel Locatelli dal Sassuolo alla Juventus. L’ex Milan – che siglò un euro gol proprio a La Vecchia Signora nel 2016 a San Siro – sarebbe in procinto di trasferirsi alla corte di Andrea Pirlo per la prossima stagione.

Il ragazzo è visto come un’importante tassello per il futuro della Juventus, squadra che vuole rinforzare il proprio centrocampo con calciatori di qualità e sostanza. In merito alla trattativa che dovrebbe portarlo in bianconero, Ziliani ha rilasciato il seguente tweet:

“Era l’11 agosto di 2 anni fa. Ufficiale: Locatelli dal Milan al Sassuolo. Il che significa che passa alla Juventus, che lo tiene un anno nella sua succursale preferita in attesa di decidere se farne il nuovo Marchisio. Dopo Mandragora all’Udinese per 20 milioni, mancava solo questa al Circo Barnum”.

Le parole del noto giornalista faranno sicuramente discutere i tifosi nella giornata di oggi, dove Ziliani ha pure attaccato Cristiano Ronaldo. Non inserito nella lista dei 23 migliori calciatori della UEFA nell’ultima edizione della Champions League.