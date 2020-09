Come anticipato già due sere fa, l’intenzione della Fiorentina era quella di riportare Borja Valero a casa, ma aveva bisogno di effettuare una cessione a centrocampo per liberare uno slot in quel reparto. E proprio questa sera, è stato trovato l’accordo con l’Hellas Verona per la cessione di Marco Benassi. Il centrocampista ex Torino sarà ceduto agli scaligeri con la formula del prestito con diritto di riscatto e, una volta formalizzata la cessione, si potrà chiudere per il ritorno di Borja Valero.

Fiorentina Borja Valero: adesso si può chiudere

La cessione di Marco Benassi all’Hellas Verona ha aperto la strada al ritorno di Borja Valero alla Fiorentina. Lo spagnolo ha collezionato 212 presenze con la maglia viola tra il 2012 e il 2017 e adesso è pronto a fare ritorno nella città che ha sempre amato.

La trattativa tra la Fiorentina e il classe ’85 ha preso quota nel corso delle ultime ore e Borja Valero ha accettato l’offerta della società, che gli ha proposto un anno di contratto. Per ufficializzare il ritorno di Borja a Firenze, però, bisogna prima aspettare l’ufficialità della cessione di Benassi al Verona.

Questione di qualche ora, al massimo pochi giorni, e Borja Valero potrà coronare il suo sogno: tornare a giocare con la Fiorentina e per la gente di Firenze.