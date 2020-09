Calciomercato, Florenzi a un passo dal PSG

Clamorosa trattativa sul fronte uscite per la Roma di Fonseca: in mattinata con una trattativa-lampo si è trovato l’accordo tra i giallorossi e il Paris Saint Germain per portare in Francia Alessandro Florenzi, che è reduce dall’esperienza in prestito al Siviglia.

Florenzi a un passo dal PSG: i dettagli

Come riporta Gianluca Di Marzio a SkySport24, hanno lavorato sotto traccia da qualche giorno il ds dei parigini Leonardo e l’agente del calciatore Alessandro Lucci, con l’obiettivo ormai raggiunto di far approdare Florenzi alla corte di Tuchel in prestito con diritto di riscatto.

Il giocatore ha immediatamente detto sì alla destinazione francese, le cifre verranno probabilmente scoperte a trattativa finita: il contratto di Florenzi con la Roma ha scadenza nel 2023 ma il suo futuro pare essere ormai sempre più distante dalla Capitale, tanto che il classe 1991 dovrebbe firmare un quadriennale con la società dello sceicco Al-Thani.

Curiosa statistica: l’esterno romano è il difensore che più è stato coinvolto in azioni da gol dal 2012/2013 nei cinque maggiori campionati d’Europa, ben 55 (25 gol e 30 assist). Florenzi “batte” così in volata Hector Bellerìn, che era l’altro indiziato preso in considerazione dal PSG per conquistare un posto da titolare sulla fascia destra insieme a Thilo Kehrer.

Florenzi a un passo dal PSG, la sua nuova avventura francese è pronta a cominciare: nel frattempo Neymar e compagni stasera debutteranno in Ligue 1 contro il Lens, con l’ex capitano giallorosso che seguirà i nuovi compagni dalla tv.