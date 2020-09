Calciomercato Genoa, i rossoblu puntano Candreva e Reca

Il Genoa fa sul serio: secondo i colleghi di Sky Sport, dopo aver ricevuto il “no” di Karsdorp (in mattinata l’affare era praticamente chiuso), il Grifone si è piombato sull’esterno dell’Inter, Antonio Candreva. Il giocatore ex Lazio, visto anche l’arrivo di Hakimi, è fuori dal progetto tecnico di mister Antonio Conte e dovrà cercarsi una nuova squadra. Gli ottimi rapporti tra Genoa e Inter potrebbero velocizzare la chiusura della trattativa e l’affare potrebbe chiudersi in tempi brevi. Una volta trovato l’accordo con i nerazzurri, bisognerà convincere Candreva. Ma il Genoa è molto determinato a portare a termine questa importante operazione di mercato e la fumata bianca potrebbe arrivare per l’inizio della prossima settimana.

Intanto, il ds Faggiano è al lavoro per rafforzare anche la fascia sinistra: è in stato avanzato la trattativa con l’Atalanta per portare Arkadiusz Reca a Genova. Il polacco è tornato all’Atalanta dopo il prestito alla Spal ma, nonostante la buona stagione disputata con gli spallini, Gasperini non sembra volergli dare una possibilità.

Il ds Faggiano, da quando è arrivato dal Parma, è scatenato e non sembra volersi fermare. E, allora, ecco che il Genoa, dopo gli arrivi di Czyborra, Zajc e Badelj, è pronto a chiudere anche per Candreva e Reca.