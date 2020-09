L’Inter è scatenata sul fronte calciomercato: dopo aver scelto di continuare quest’avventura con il mister Antonio Conte, la dirigenza neroazzurra si è subito messa a lavoro per offrire al tecnico ex Juventus i giocatori adatti al suo gioco. E Ausilio e Marotta hanno deciso di fare le cose per bene e sono pronti a chiudere per un doppio colpo.

Calciomercato Inter: arrivano i rinforzi per Conte

Da giorni è data per chiusa la trattativa che porterà Aleksandar Kolarov a Milano e questa sera è stato superato anche l’ultimo ostacolo riguardante il contratto: il laterale serbo firmerà un contratto di un anno con opzione per il secondo. Si parla di una cifra sui 3 milioni più bonus mentre, invece, alla Roma andrà un milione e mezzo per il costo del cartellino del giocatore ex Manchester City.

Ma il mercato dell’Inter non si ferma qui: secondo Sky Sport, Arturo Vidal è in continuo contatto con il Barcellona per trattare riguardo la risoluzione del contratto e la fumata bianca è sempre più vicina. Una volta che il centrocampista cileno si libererà dal Barcellona, l’Inter ha già pronto il contratto di due anni che deve solo essere firmato. E dopo non esser riuscito ad averlo in squadra a gennaio, mister Conte potrà finalmente riabbracciare il suo guerriero Vidal e il centrocampo neroazzurro potrà contare su un giocatore di grande esperienza e tanta qualità e quantità.