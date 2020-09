Calciomercato Juventus, Higuain – InterMiami: siamo ai dettagli. La situazione.

Nel calciomercato della Juventus sembra risolversi una delle questioni più spinose di questa sessione: la cessione di Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino, nonostante abbia ancora 1 anno di contratto con i bianconeri, è stato dichiarato fuori dal progetto sportivo da parte del nuovo mister Andrea Pirlo. Tuttavia, fino ad oggi, nessuna società pareva intenzionata ad acquistarlo. Nelle ultime ore, però, l’InterMiami di David Beckham si è fatta avanti con decisione, arrivando addirittura a trovare già un accordo direttamente con il giocatore. Ora la palla passa all’argentino che, insieme alla Juventus, dovrà discutere le cifre della buonuscita e dello svincolo anticipato.

Contratto Higuain: l’obiettivo della Juventus è ridurre il monte ingaggi

Nonostante il valore di mercato attuale di Higuain si aggiri attorno ai 15 milioni di euro, come riporta anche il sito Transfermarkt, nessun club sembra attualmente disposto a trattare con la Juventus un acquisto del classe 1987. Un non problema per la Vecchia Signora che punta a ridurre il monte ingaggi della squadra, ad ogni costo. Anche quello legato allo svincolo dell’argentino con una lauta buonuscita. In questo modo il Presidente Agnelli alleggerirebbe il passivo di qualche milione di euro, considerando che lo stipendio attuale del Pipita è di 7,5 milioni di euro a stagione. Per altri aggiornamenti di calciomercato sulla Juventus e su tutte le altre squadre del campionato, invitiamo a consultare il nostro tabellone calciomercato aggiornato in tempo reale.