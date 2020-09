La Juventus si sta muovendo molto sul fronte calciomercato e la dirigenza bianconera vuole regalare il bomber tanto atteso al nuovo mister Andrea Pirlo. Per Edin Dzeko bisogna aspettare che la Roma riesca a sbloccare la trattativa che porterebbe Milik ai giallorossi e Cengiz Under a Napoli, ma questa trattativa non è facile viste le richieste di De Laurentiis (il patron partenopeo valuta Milik 50 milioni).

Ma, intanto, secondo quanto raccolto dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, nel corso delle ultime ore si sono intensificati i contatti tra Luis Suarez e la Juventus e sembra essere sempre più vicino un principio d’accordo economico. Ma, anche in questo caso, la Vecchia Signora non può far altro che aspettare che l’attaccante uruguaiano si liberi dal Barcellona e c’è il rischio che la trattativa per la risoluzione richieda ancora diverso tempo.

Calciomercato Juventus: Suarez esclude Dzeko?

La domanda che si stanno ponendo i tifosi juventini nel corso degli ultimi giorni è la seguente: “Meglio Dzeko o Suarez?”. La dirigenza bianconera, però, ha ben pensato di aiutare i propri tifosi e risolvere nel modo più semplice questo quesito: prenderli entrambi. Ed è proprio così, perché la Juventus non molla la presa per Dzeko, nonostante sia stato trovato un accordo sull’ingaggio con Suarez. Visto l’addio certo di Higuain (pronto a volare negli USA, all’Inter Miami), Paratici e Nedved vogliono regalare un doppio acquisto di spessore a Pirlo che siamo certi potrà solo gradire.

In questo momento, però, la Juve è più vicina a Suarez con cui ha già trovato l’accordo e dovrà solo aspettare che l’uruguagio si liberi dal Barcellona, mentre bisogna sperare che vada a buon fine la trattativa tra Roma e Napoli per tentare l’affondo anche su Dzeko.

La Vecchia Signora aspetta all’angolo pronta a sferrare il colpo decisivo per rafforzare ancor di più la propria rosa.