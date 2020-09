Calciomercato Milan, dopo la doppietta Paquetà resta in vendita

Il management del Milan non cambia idea: Lucas Paquetà, autore di una doppietta nell’amichevole vinta 4-2 contro il Novara, continua a restare sul mercato. L’ottima prestazione mostrata dal ragazzo sul campo di Milanello nella prima uscita ufficiale dei rossoneri non ha modificato le strategie di calciomercato pianificate da Maldini e Massara. In ogni caso, la buona condizione del brasiliano e la ritrovata confidenza con il gol consentono al board del Milan di poter arrotondare al rialzo la valutazione del cartellino di Paquetà, che attualmente si attesta intorno ai 30 milioni di euro.

Milan Paquetà: la volontà è quella di separarsi per arrivare a Chiesa

Come confermato anche dalla colonne de La Gazzetta dello Sport, Lucas Paquetà resta uno dei nomi più caldi in uscita dal Milan. Non a caso il brasiliano è stato più volte accostato nella trattativa di scambio con la Fiorentina per poter arrivare a Federico Chiesa. L’esterno rossonero è molto apprezzato dai viola e da Iachini e la prestazione contro il Novara potrebbe convincere il club toscano a sedersi con maggior convinzione al tavolo delle trattative. Attualmente Chiesa viene valutato dal Presidente Commisso circa 70 milioni di euro: una cifra poco sostenibile dal club di via Aldo Rossi che, però, con la contropartita tecnica di Paquetà, potrebbe strappare un prezzo più abbordabile per concludere positivamente l’accordo. Per altri aggiornamenti di calciomercato sul Milan e su tutte le altre squadre del campionato, invitiamo a consultare il nostro tabellone calciomercato aggiornato in tempo reale.