Calciomercato Milan, svolta a destra: anche il terzino può arrivare dal Real Madrid

La corsia difensiva di destra del Milan resta ancora senza un vero padrone. Al momento in rosa mister Pioli può contare su Andrea Conti, su Davide Calabria, sul giovanissimo Pierre Kalulu, appena arrivato in rossonero, e all’occorrenza, sull’arretramento d’azione di Alexis Saelemaekers. Tutte soluzioni che, al momento, non sembrano convincere definitivamente staff e tifoseria. Per questa ragione, dal termine della scorsa stagione, sono stati molti i nomi accostati al Milan per il ruolo di terzino destro: da Aurier del Tottenham, a Dumfries del PSV fino a Royal del Barcellona. Ora, però, dalla Spagna rimbalza un’indiscrezione che potrebbe rappresentare la vera svolta per il ruolo di terzino destro del Milan.

Terzino destro Milan: diventa calda la pista Nacho Fernandez

Come confermato anche da Sky Sport, al Milan sarebbe stato proposto Nacho Fernández. Classe 1990, difensore spagnolo, è attualmente in forza al Real Madrid. La società rossonera ha preso tempo per pensare al ragazzo: dovesse riuscire a piazzare un colpo in uscita sul settore destro, come Calabria al Cagliari, Nacho Fernandez sarebbe davvero a un passo dal vestire la maglia del Milan nella prossima stagione. Per altri aggiornamenti di calciomercato sul Milan e su tutte le altre squadre del campionato, invitiamo a consultare il nostro tabellone calciomercato aggiornato in tempo reale.