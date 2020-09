Il Napoli è alla continua ricerca di un esterno d’attacco per completare il proprio pacchetto offensivo. Dopo aver interrotto la trattativa per Under della Roma e dopo aver constatato che i 40 milioni richiesti dal Sassuolo per Boga siano eccessivi, il club partenopeo sta valutando il profilo di Gerard Deulofeu. Lo spagnolo lascerà il Watford in questa sessione di mercato e, secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira, su di lui ci sono Napoli e Siviglia. Nelle scorse settimane, il giocatore classe ’94 è stato offerto anche al Milan, sua ex squadra, ma i rossoneri non sembrano interessati al suo ritorno. Ed ecco che allora il Napoli proverà a fare il primo passo per lui.

Deulofeu Napoli, pronta un’offerta per lo spagnolo

Il Watford, retrocesso quest’anno in Championship, ha necessità di vendere alcuni dei suoi giocatori migliori e Deulofeu è proprio uno di questi. Il Napoli vorrebbe acquistare l’esterno spagnolo con la formula del prestito con diritto di riscatto e il club di Pozzo sembra essere disposto ad accettare questo tipo di offerta. Mister Gattuso ha aperto a questo tipo di trattativa, visto che Deulofeu ha già giocato per sei mesi in Serie A con la maglia del Milan e, quindi, conosce bene il campionato italiano. Il Napoli, però, non dovrà perdere tempo perché c’è il Siviglia pronto a fiondarsi su di lui.